Kontrola CBA w JSW KOKS. Firma niezgodnie z prawem wyłoniła wykonawcę budowy elektrociepłowni

JSW KOKS niezgodnie z prawem wyłoniła wykonawcę budowy elektrociepłowni. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykryła nieprawidłowości

Tak ocenili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy od stycznia do kwietnia ub.r. przeprowadzali kontrolę w zabrzańskiej siedzibie spółki.

Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły się we właśnie zakończonym postępowaniu pokontrolnym. CBA nie ujawnia dokładnie, jakich nieprawidłowości wybierając do prac Rafako dopuściła się JSW KOKS. Wiadomo jednak, że były one związane z nieprawidłowym trybem wyboru wykonawcy inwestycji opiewającej na 289 milionów złotych.