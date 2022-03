Kontrola drogowa. Zakaz dalszej jazdy wydany przez inspektorów ITD

We wtorek (29 marca) inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na obwodnicy Kłodzka zatrzymali do kontroli dwie ciężarówki. Weryfikacja stanu technicznego naczepy w jednym z zespołów pojazdów polskiego przewoźnika wykazała, że skrajnie popękane są dwie tarcze hamulcowe. Z kolei w ciągniku siodłowym prawidłową pracę układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) symulował emulator AdBlue. Urządzenie oszukiwało wskazania komputera pokładowego. W wyniku tego silnik, pozbawiony elektronicznej kontroli, emitował nadmierne ilości zanieczyszczeń. Zadaniem układu SCR jest redukcja groźnych dla środowiska cząstek stałych i tlenków azotu zawartych w spalinach.

Poważne nieprawidłowości związane ze stanem technicznym wykazała także kontrola innej ciężarówki, zatrzymanej przez inspektorów dolnośląskiej ITD na drodze krajowej nr 46. W ciągniku siodłowym całkowicie nieszczelny był układ hamulcowy. Uszkodzony był siłownik hamulca zasadniczego i to na tyle, że uniemożliwiał jego dalszą eksploatację. Nie była to jedyna stwierdzona usterka. W skontrolowanym samochodzie ciężarowym uszkodzony był także układ recyrkulacji spalin (EGR). Skutkiem niesprawnego układu było nadmierne dymieniem z rury wydechowej.