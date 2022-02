Kontrola poselska KO w Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ile jest skarg na zajęcia organizacji pozarządowych

- Podstawowym bodźcem do tego, żebyśmy rozpoczęli kontrole we wszystkich kuratoriach oświaty, była wypowiedź pani kurator Nowak, która mówiła, że ponad 400 szkół wpuściło na swój teren organizacje pozarządowe, nie zachowując trybu, nie zbierając zgód rodziców na organizowanie zajęć pozalekcyjnych - wyjaśnia Krystyna Szumilas. - Na pytanie, ile takich informacji spłynęło do kuratorium małopolskiego w ciągu ponad sześciu lat rządów pani kurator, okazało się, że takich spraw było tylko sześć. To było naszą inspiracją - dodaje.

Przypomnijmy, że nowelizacja nakłada na dyrektora obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty dla działań danej organizacji, a także szczegółowego konspektu zajęć i materiałów, które miałby być w nich wykorzystane, przed samym rozpoczęciem zajęć.