Kontrola prędkości. Słynny zakręt mistrzów pod nadzorem fotoradaru

Fotoradar na DTŚ w Rudzie Śląskiej, od 28 lutego, od godz. 15:00 rejestruje prędkość. Z analiz zdarzeń drogowych wynika, że objęty nadzorem odcinek drogi wojewódzkiej 902 jest szczególnie zagrożony zdarzeniami drogowymi, których skutki i okoliczności wskazują na możliwość przekraczania przez kierujących pojazdami dozwolonej tam prędkości.

W miejscu ustawienia fotoradaru od 2018 r. doszło do 73 kolizji i 9 wypadków, w których rannych zostało 11 osób. W ponad 75% przypadkach przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Oceniono, że jedynym środkiem mogącym w sposób ciągły i skuteczny zdyscyplinować kierujących do wolniejszej, bezpiecznej jazdy jest montaż fotoradaru. Z doświadczeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wynika, że w miejscach objętych nadzorem dochodzi do uspokojenia ruchu i wyhamowania prędkości. Zmniejsza się również liczba wypadków i kolizji.

Urządzenie kupiło miasto Ruda Śląska i przekazało je Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które włączyło fotoradar do ogólnopolskiej sieci. CANARD zapewni również jego właściwe funkcjonowanie.