Kontrowersje wokół konkursu: kandydatce na stanowisko dyrektora Zamku Cieszyn wypomniano zdjęcie, na którym popiera Strajk Kobiet

Do konkursu na dyrektora Zamku Cieszyn zgłosiło się osiem osób, ale tylko pięcioro zostało zakwalifikowanych do finałowego etapu - Patrycja Łyżbicka, Magdalena Chorąży-Suchy, Ewa Trzcionka, Tomasz Piechniczek i Jacek Porzycki.

Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna pytana przez nas o tę sytuację, zastanawia się, czy pokazane zdjęcie mogło wpłynąć na decyzję komisji.

- Mogę powiedzieć za swoich trzech przedstawicieli, członków komisji, którzy znają panią Ewę, że dla nich ani zdjęcie, ani poglądy pani Ewy nie były kontrowersyjne. Natomiast, co istotne, a co nie znalazło się w poście pani Ewy to informacja, że osoba, która wyciągnęła to zdjęcie, była do tego przygotowana. I był to przedstawiciel marszałka województwa śląskiego – zaznacza burmistrzyni Cieszyna.