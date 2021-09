Kontrowersyjne osiedle w Tychach-Czułowie. Czułowianie nie chcą bloków

Problem w tym, że mieszkańcom Czułowa ten plan nie do końca się podoba . A można powiedzieć, że wręcz niepokoi. Niepokoi ich dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej. Czyli bloków. Niewielkich i nie takich jak budowano w II połowie XX wieku, ale jednak. Wiceprezydent Igor Śmietański uspokaja.

- O zabudowie wielorodzinnej trzeba mówić już wtedy, kiedy domy mają więcej niż dwa mieszkania. Przy trzech to już dom wielorodzinny, tak wynika z definicji prawa budowlanego. Ale nasza zabudowa nie wyrośnie ponad domy jednorodzinne. Będą miały tę samą wysokość, a nawet niższą, bo jednorodzinne domy zdarzają się czasem dość wysokie. My dopuszczamy budowanie do 9 m wysokości z płaskimi dachami, podczas gdy na tamtym terenie budynki mają 9,5, a nawet 10 m wysokości - mówi I. Śmietański.