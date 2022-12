Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza najlepszymi atrakcjami turystycznymi w Polsce. Obiekty zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie

Podczas gali, która odbyła się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła 15 polskich produktów turystycznych spośród 70 zgłoszonych do konkursu. Najważniejsza nagroda – Złoty Certyfikat POT – przypadła Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

Jak informuje zabrzański Urząd Miasta, wszystkie produkty turystyczne z certyfikatem POT zostaną objęte specjalnym programem promocyjnym organizacji. Dla zdobywcy głównej nagrody dodatkowo przygotowana zostanie kampania promocyjna o wartości 200 tys. złotych.

– Sztolnia Królowa Luiza i Zabytkowa Kopalnia Guido w Zabrzu to unikatowe w skali kraju i Europy podziemia, które na co dzień zachwycają turystów z kraju i zagranicy. Wieloletnie prace Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zaowocowały stworzeniem podziemnego miasta, liczącego ponad 10 km tras, zostały dziś docenione przez Polską Organizację Turystyczną, za co serdecznie dziękujemy. I jak zawsze zapraszam każdego z Was do przeżycia swojej własnej, niezapomnianej, podziemnej przygody – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.