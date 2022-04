Kopalnia Kultury zaprasza na koncert "Czeladź dla Ukrainy"

W Czeladzi nie brakuje utalentowanych artystów. Konopians, The Harpagans i Box Canyon to formacje, których nie trzeba nikomu przestawiać, niejednokrotnie gościli na scenie podczas miejskich wydarzeń. To także ludzie o wielkich sercach. Postanowili się zjednoczyć, zaprosić przyjaciół i wspólnie zagrać dla Ukrainy.

9 kwietnia w Kopalni Kultury, o godz. 18, odbędzie się niezwykły koncert "Czeladź dla Ukrainy". Całkowity dochód ze sprzedaży biletów cegiełek (w cenie 50 zł) zostanie przeznaczony na pomoc dla Żydaczowa - miasta partnerskiego Czeladzi. Bilety będą dostępne tylko w dniu koncertu, płatność jedynie gotówką.

Artyści ofiarują swój talent, prezentując piękne muzyczne widowisko, a publiczność otrzyma sporą dawkę pozytywnej energii i niezapomniane wrażenia.