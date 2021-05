Koreańczycy zbudują swoją największą na świecie fabrykę w Dąbrowie Górniczej. Właśnie kupili kolejne 30 hektarów w KSSE

To kolejny etap inwestycji tej firmy w Dąbrowie Górniczej. W 2019 roku spółka kupiła, również w Tucznawie, blisko 26 hektarów pod budowę zakładu. Produkcja w nim ma rozpocząć się w drugim półroczu 2021 r.oku Na tym etapie koncern zamierza zatrudnić około 300 osób. Docelowo we wszystkich fabrykach pracę może znaleźć około 1000 osób.

We wtorek 25 maja, między miastem i inwestorem, podpisany został akt notarialny kupna ponad 30 hektarów. Działki inwestycyjne zostały sprzedane za przeszło 30,8 miliona złotych. Rozbudowana zostanie na nich fabryka separatorów baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. SK hi-tech battery materials Poland, spółka należąca do koreańskiego koncernu SK Innovation, planuje rozpocząć budowę w trzecim kwartale tego roku. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2023 roku.

To młoda i dynamiczna firma z kapitałem niemieckim, działająca na rynku od 2005 r. Profil jej działalności, to produkcja i dystrybucja tektury litej i falistej. Convert Paper posiada ponad 300 klientów polskich i zagranicznych z branży poligraficznej.

Schade Polska wybuduje z kolei w Tucznawie halę do magazynowania i składowania towarów. Zainwestuje w Dąbrowie Górniczej co najmniej 41,5 miliona złotych. Firma, zajmująca się w szczególności międzynarodowym i krajowym transportem szkła płaskiego z wykorzystaniem specjalistycznych naczep, do końca 2021 roku wybuduje halę do magazynowania i składowania towarów.