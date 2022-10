Koreańska firma SK hi-tech Battery Materials Poland wspiera edukację w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Wyposażyła trzy pracownie

Stawiają na współpracę i edukację przyszłych kadr

SK hi-tech Battery Materials Poland Sp. z o.o. to nowoczesna zaawansowana technologicznie firma, działająca w szeroko rozumianej branży Green Energy. Należąca do grupy holdingowej SK Group spółka stawia na wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne technologie. Po całkowitym zakończeniu inwestycji w Dąbrowie Górniczej będzie to największy zakład produkujący separatory do baterii litowo-jonowych na świecie.

W 2021 roku SK hi-tech Battery Materials Poland rozpoczęła współpracę z trzema lokalnymi szkołami technicznymi, działającymi na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Są to: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz Techniczne Zakłady Naukowe i Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej. Owocem tej współpracy było utworzenie klas patronackich w każdej ze szkół, w których łącznie edukację we wrześniu rozpoczęło prawie stu uczniów. Kształcą się oni w zawodach: technik mechatronik, technik robotyk oraz mechatronik. Zajęcia praktyczne oraz część zajęć dydaktycznych będzie współorganizowana z udziałem wysokiej klasy specjalistów z koreańskiej firmy.