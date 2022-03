Korek w Mikołowie. TIR z naczepą zablokował pas ruchu na DK 44. Chciał uniknąć wypadku

Chciał uniknąć wypadku

Rzecznik prasowy mikołowskiej policji młodszy aspirant Ewa Sikora poinformowała, że na ulicy Gliwickiej na wysokości przedsiębiorstwa Spyra-Zabudowy doszło do zdarzenia drogowego.

Samochód ciężarowy z naczepą chciał uniknąć wypadku, przez co wykonał specyficzny manewr. Niestety unieruchomiło to pojazd (uszkodzenie go i naczepy). Potrzeba specjalistycznego sprzętu, który został wezwany i ma być na miejscu do 8:30.