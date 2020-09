Koronawirus a szkoła. 7 nielogicznych przepisów, które przeczą szkolnej praktyce. Jak wytłumaczyć antycovidowe prawo dzieciom?

Nie ulega wątpliwości jedno: koronawirus nam zagraża i należy robić wszystko, by zminimalizować ryzyko zakażenia. Do tego otwarcie szkół prawdopodobnie było konieczne, by choć w pewnym stopniu wrócić do normalności. Jednak pewnie wszyscy zdajemy sobie też sprawę, że jest to jeden wielki eksperyment. Dotąd w przepisy sanitarne wczytywała się dorosła część społeczeństwa – od 1 września wczytują się dzieci. I zadają pytania.