Koronawirus a uchodźcy z Ukrainy. Czy pandemia zniknęła? Ministerstwo Zdrowia podjęło procedury

Obowiązek kwarantanny

W czwartek, 24 lutego do dziennika ustaw wprowadzono zapis, o zmianach rozporządzenia w sprawie określenia ustalonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wszystkie osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku kwarantanny.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Zgodnie z oficjalnymi danymi na Ukrainie zaszczepionych zostało zaledwie 35 proc. mieszkańców. Przed atakiem Rosji proces szczepień nieco przyspieszył, ale uchodźcy są zdecydowanie słabiej zaszczepieni niż Polacy. Potencjalne zagrożenie COVID-19 wśród uchodźców jest więc duże. W województwie śląskim znajdują się 62 punkty szczepień i 28 mobilnych jednostek, czy to wystarczająco by w szybkim tempie zaszczepić przybyłych do naszego kraju obywateli Ukrainy?