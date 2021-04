Koronawirus. Czechy otwierają stadiony dla kibiców. Jest jednak kilka warunków

Władze Czech jeszcze przed polskimi zapowiedziały otwarcie stadionów dla kibiców. Za naszą południową granicą okazję do śledzenia rozgrywek mieli już kilka dni temu fani hokeja. Teraz czas na kolejny krok.

Zgodnie z zapowiedzią od soboty (1.05) możliwe jest rozgrywanie meczów piłkarskich z udziałem publiczności. Tłumów, przynajmniej na trybunach, nie należy się spodziewać. Powodów jest kilka.

Maksymalnie ograniczono liczbę widzów. Zajętych może być zaledwie 10 proc. wszystkich miejsc. Dla porównania w Polsce będzie to 25 proc. Podkreślić należy, że obiekty piłkarskie w Czechach nie należą do największych.

Wystarczy podać przykład zmierzającej po mistrzowski tytuł Slavii Praga. Jej stadion należy do tych pojemniejszych i pomieści niespełna 20 tys. kibiców. To oznacza, że na trybuny może wejść nieco mniej niż 2 tysiące osób. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, zwłaszcza w obliczu meczu mogącego zapewnić tytuł mistrzowski - to spory ból głowy dla działaczy. Do tego dochodzą wejściówki dla sponsorów, rodzin piłkarzy. Wszystko wskazuje na to, że Slavia Praga postanowi wprowadzić system rezerwacji - kto pierwszy, ten lepszy.