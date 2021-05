Koronawirus. Dziś 241 przypadków w woj. śląskim. Najwięcej w Częstochowie, Sosnowcu i Katowicach. W całej Polsce 2032 nowych zakażeń

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem. W poniedziałek, 10 maja, potwierdzono 2032 nowych zakażeń. W województwie śląskim to aż 241 przypadków. Znów jesteśmy w czołówce, na drugim miejscu.

Najwięcej zakażeń wykryto u nas w:

Częstochowie

Sosnowcu

Katowicach

powiecie tarnogórskim

W ciągu doby wykonano 36 tys. 962 testy na koronawirusa. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 36 tys. 660, zajętych łóżek jest 15 tys. 925. Przygotowano 3863 respiratorów dla pacjentów z COVID-19, 2083 jest zajętych.

Do Polski dociera coraz więcej szczepionek, a w naszych miastach i powiatach powstają masowe punkty szczepień. Dzienna liczba szczepień to 78 tys. 812. W Polsce udało się już wykonać 13 mln 764 tys. 238 szczepień. W województwie śląskim dzienna dawka szczepień to 10 tys. 228. Ogólnie szczepienia przeciw COVID-19 wykonano u nas już 1586313 razy.