Koronawirus na Śląsku. 1344 nowe zakażenia w Katowicach, Sosnowcu, Częstochowie i Tarnowskich Górach. 38 osób zmarło w Wigilię

Koronawirus na Śląsku

10 788 zakażeń koronawirusem w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. 1344 przypadki w woj. śląskim. Zmarło 38 osób w regionie w woj. sląskim - to bilans Wigilii.

Woj. śląskie nieustannie plasuje się w czołówce jeśli chodzi o liczbę zachorowań. Pod tym względem ustępuje jedynie Mazowszu. W czasie świąt, pozytywny wynik testu w regionie uzyskały 1344 osoby. Tutaj wykryto najwięcej zakażeń

pow. tarnogórski

Katowice

Częstochowa

Sosnowiec

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia są kolejnymi naznaczonymi pandemią koronawirusa. Wprawdzie obostrzenia dotyczące COVID-19 nie są aż tak drastyczne przed rokiem, to zakażonych nie brakuje. W porównaniu do zeszłorocznego Bożego Narodzenia zachorowań na koronawirusa jest o niecałe dwa tysiące więcej. Z kolei w regionie rok do roku zakażeń przybyło około dwukrotnie! O wiele więcej odnotowano również zgonów. Przed rokiem w woj. śląskim zmarło 21 osób. W tegoroczną wigilię zgonów zanotowano niecałe dwa razy więcej.