Koronawirus na Śląsku. 317 nowych zakażeń w Katowicach, Rybniku, Częstochowie

W Polsce są 2 344 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowali we wtorek 18 maja przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W kraju, z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób. Łącznie zmarło 329 osób. Mimo wciąż wysokiej liczby zgonów, epidemia w Polsce słabnie. Utrzymuje się niska tendencja nowych przypadków zakażeń.

Przypomnijmy, ze od 17 maja czas oczekiwania na e-skierowanie na szczepienie przeciw #COVID19 wynosi 30 dni od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Jeśli się było zakażonym koronawirusem, to nie trzeba już czekać 90 dni na e-skierowanie na szczepienie. 17 maja na swoim Internetowym Koncie Pacjenta zobaczy je każdy, kto pozytywny wynik testu miał 30 i więcej dni temu.

Ponadto od poniedziałku, 17 maja, ruszała rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Tego dnia e-skierowania będą wystawione osobom, które do 17 maja skończyły 16 lat oraz wszystkim nastolatkom z rocznika 2004. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach – otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia.

obłożenie 50 proc.

28 maja 2021 (piątek)

Gastronomia wewnętrzna – w lokalu

maks. 50 proc. obłożenia

dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie)

maks. 50 osób (Ważne! Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19)

Sport – kryte obiekty sportowe, baseny

dla wszystkich

50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni)

Sport – zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi

limit do 250 osób