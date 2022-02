Koronawirus na Śląsku. Dr Paweł Mieszczański: Omikron może nas zaskoczyć. W najbliższych dniach czeka nas znaczący wzrost pacjentów

Szpital MSWiA w Katowicach od listopada działa jako szpital covidowy. Jak wygląda na ten moment obłożenie placówki?

Wynosi między 60 a 70 procent (wszystkich łóżek jest 120 - przyp. red.). Z tego ok. 10 do 15 proc. wymaga podłączenia do respiratora. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna. Z doświadczenia wiemy już, że zajętość łóżek może się zmienić z dnia na dzień. Już poprzednie fale pokazały, że najpierw wzrasta liczba nowych zakażeń, a potem dopiero liczba pacjentów w szpitalach. Obecnie obserwujemy obłożenie szpitala na poziomie, jaki miał miejsce podczas minionych fal. Z tą różnicą, że wtedy prowadziliśmy jeszcze szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Dlatego trudno jest porównywać aktualną sytuację do poprzednich fal.

Kiedy spodziewa się pan zwiększenia hospitalizacji?

Obawiam się, że pacjentów będzie przybywać. W najbliższych dniach spodziewamy się znaczącego wzrostu liczby chorych na COVID w szpitalach.