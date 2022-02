Koronawirus na Śląsku. Dr Paweł Mieszczański: Omikron może nas zaskoczyć. W najbliższych dniach czeka nas znaczący wzrost zakażeń

Wynosi między 60 a 70 procent (wszystkich łóżek jest 120 - przyp. red.). Z tego ok. 10 do 15 proc. wymaga podłączenia do respiratora. Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna. Z doświadczenia wiemy już, że zajętość łóżek może się zmienić z dnia na dzień. Już poprzednie fale pokazały, że najpierw wzrasta liczba nowych zakażeń, a potem dopiero liczba pacjentów w szpitalach. Obecnie obserwujemy obłożenie szpitala na poziomie, jaki miał miejsce podczas minionych fal. Z tą różnicą, że wtedy prowadziliśmy jeszcze szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Dlatego trudno jest porównywać aktualną sytuację do poprzednich fal.

Generalnie pacjenci, którzy trafiają do szpitali covidowych, są w stanie od średnio ciężkiego po ciężki. Przebieg choroby u nich jest na tyle poważny, że wymagają tlenoterapii na różnym poziomie. Są to najczęściej pacjenci obciążeni innymi schorzeniami. Zdecydowanie więcej hospitalizujemy niezaszczepionych.

Czy przebieg COVID u osób niezaszczepionych mocno różni się od tego, jak przechorowują go zaszczepieni?

Pacjenci zaszczepieni przechorowują COVID lżej. Jeśli trafiają do szpitala, wymagają najczęściej podania tlenu, ale nie ma konieczności podłączania ich do aparatury wysokoprzepływowej czy respiratora. Oczywiście zdarzają się także pacjenci, którzy mimo że są zaszczepieni, to ciężko przechodzą COVID, ale są to pojedyncze przypadki. Najczęściej są to osoby, których organizm jest obciążony chorobami przewlekłymi albo przyjęły ostatnią dawkę szczepionki więcej niż pół roku temu. Z reguły jednak bardziej zaawansowanej tlenoterapii wymagają pacjenci niezaszczepieni.