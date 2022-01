Koronawirus na Śląsku. Dziś 140 proc. zakażeń więcej. Najwięcej w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu

Koronawirus na Śląsku

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zostało wykonanych ponad 97,4 tys. testów na koronawirusa. To nieco mniejsza liczba testów w porównaniu do końcówki ubiegłego tygodnia, ale zważywszy na weekend, to i tak należy stwierdzić, że zostało ich wykonanych sporo.

W województwie śląskim zanotowaliśmy 5276 nowych zakażeń. To ponad 140 proc więcej niż tydzień temu w poniedziałek. Dynamika liczby zakażeń jest zastraszająco wysoka. Na szczęście nie ma ani jednej nowej ofiary śmiertelnej. Najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w:

Katowicach,

Sosnowcu,

Gliwicach,

Bielsku-Białej

powiecie tarnogórskim.