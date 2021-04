Koronawirus na Śląsku. Dziś dramatyczny wzrost liczby zgonów i 1736 nowych zakażeń zakażeń w Katowicach, Gliwicach i powiecie wodzisławskim

W woj. śląskim, które znów zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa, w ciągu minionej doby zakażenie SARS CoV-2 wykryto u 1736 osób. Najwięcej przypadków wykryto w Katowicach, Gliwicach i powiecie wodzisławskim. Zmarło aż 106 osób. To największa liczba w całej Polsce. Niestety rośnie także liczba hospitalizowanych w wielu miejscowościach, co oznacza, że liczba chorych nadal się tam zwieksza.

Od 26 kwietnia w 11 województwach Polski będzie poluzowanie obostrzeń pandemicznych - m.in. otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także przewidziany jest częściowy powrót dzieci z klas 1-3 do szkół (w trybie hybrydowym). Pozostałe ograniczenia zostają przedłużone. To oznacza, że zakupów nie zrobimy m.in. w galeriach handlowych czy wielkopowierzchniowych sklepach budowlanych i meblowych.

Niestety wśród województw, w których obostrzenia zelżeją nie ma województwa śląskiego. Na poluzowanie restrykcji mieli nadzieję mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Rybnika czy Częstochowy i Zawiercia. Nie mogą się oni doczekać, kiedy pójdą na przykład do fryzjera. W województwie śląskim jeszcze przynajmniej przez tydzień nie będzie takiej możliwości. Wszystko będzie uzależnione od rozwoju epidemii w danym regionie.

Powstają nowe punkty szczepień

Nadzieją na zahamowanie pandemii są szczepienia. Do 10 maja wszyscy Polacy powyżej 18. roku życia będą mieli wystawione e-skierowania i będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia przeciw COVID-19. W poniedziałek 19 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Karbowej 26 w Bielsku-Białej otwarto pierwszy w regionie pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych (PSP). To jeden z szesnastu PSP, które dzisiaj są uruchamiane w całej Polsce. Łącznie będzie ich ponad 600 i dołączą do 6700 punktów szczepień populacyjnych. Powstanie PSP ma jeszcze bardziej przyspieszyć realizację Narodowego Programu Szczepień.