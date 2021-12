Koronawirus na Śląsku dziś pobił rekord 4147 zakażeń w Katowicach, Bytomiu, Rudzie, Sosnowcu. Zmarło aż 52 chorych na Covid-19 [1.12.2021]

Koronawirus na Śląsku

Aż 4147 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie ze środy 1 grudnia 2021. To rekord w czasie czwartej fali pandemii. Niestety równocześnie mamy rekord ofiar śmiertelnych spowodowanych przez Covid-19. To już 52 osoby. Tylko w powiecie pszczyńskim jednej doby zmarło aż 7 osób z koronawirusem.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o prawdopodobieństwie wykrycia pierwszego przypadku nowego typu koronawirusa - Omikronu. To turysta, który wrócił do Katowic z Afryki. Ponieważ turysta wrócił z południa Afryki, zgodnie z procedurą skontaktował się z nim pracownik sanepidu. Mężczyzna uskarżał się na dolegliwości, m.in. ból głowy, ale początkowo przypuszczał, że mogą to być skutki podróży.

Turysta był zaszczepiony, zrobił jednak test na obecność koronawirusa. Okazało się, że ma dodatni wynik.

Dzisiaj najpoważniejsza sytuacja panuje m.in. w: