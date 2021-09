Koronawirus na Śląsku. Dzisiaj 25 zakażeń w Zabrzu, Siemianowicach Śląskich, Częstochowie. Chorzy są w ciężkim stanie

Koronawirus - nowe zakażenia

406 nowych przypadków zakażenia koronawirusem to wzrost o 42 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Tydzień temu było 285 nowych przypadków zakażeń. Jest to najwyższa liczba zachorowań od 9 czerwca.

Zmarło 13 osób (przed tygodniem 5), z tego 12 miało choroby współistniejące, 1 zmarła z powodu samego Covid-u.

W województwie śląskim od kilku dni wyraśnie rośnie liczba zakażonych. Lekarze mówią, że oddziały mają jeszcze wiele pustych łóżek covidowych, lecz stan chorych jest znacznie poważniejszy niż tych, którzy byli przyjmowani do szpitali pół roku temu.

