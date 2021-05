To polska nie uszanowała demokratycznego plebiscytu na górnym śląsku 20.03.1921 gdzie 60 % Ślązaków zdecydowała się pozostać w „cesarstwie niemieckim”.



To polska nie uszanowała demokratycznego plebiscytu na górnym śląsku 20.03.1921 gdzie 60 % Ślązaków zdecydowała się pozostać w „cesarstwie niemieckim”.



Te 40% dla polski to głos ciemnego i prostego ludu który dał się omamić propagandzie serwowanej przez polskich pseudochrześcijańskich katolickich księży w kościołach celem przejęcia tak naprawdę kontroli nad protestanckim obszarem (dokładnie to co widzimy dzisiaj, ryją się polskie chamy w sutannach do polityki jak nigdzie indziej).



Ci ciemnie śląscy katolicy do dziś nie zdawają sobie sprawy, że katolicyzm na śląsku był przymusowo mieczem i ogniem wprowadzany po upadku powstania antyhabsburskiego z 1618 r. (tzw. początek wojny 30 letniej). W tamtym okresie prawie wszyscy z wolnej woli byliśmy protestantami.



Przegrany przez plebiscyt z 1921 r., doporowadził do przygotowania przez polaków i francuzów militarnej operacji zwanej III powstaniem śląskim. Gdzie kolejni oszuści jak KORFANTY mamili Ślązaków nigdy nie spełnionymi obietnicami: Pełną Autonomiczną Niezależnością, Brakiem podatków, inwentarzem rolnym, prawem do własnego języka i edukacji w nim przeprowadzanej itd.



I znowu cześć Ślązaków dała się nabrać, ale większa część tych powstańców to była regularna armia polska w przebraniu, ściągnięta z kresów, zagłębia itd.

Cygańscy Polacy wpisali Autonomię dla Śląska nawet do swojej konstytucji (Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r.)



Po oderwaniu śląska rzeszy niemieckiej, polacy równo pół na pół podzielili się całym pruskim majątkiem przemysłowym z francuzami, np. patrz: Skarboferm.



No i ta oszukańcza operacja (udana dla polski) była jednym z główynm powodów wybuchu II wojny światowej. Oczywistym było, że polskie złodziejstwo nie zostanie bez odpowiedzi. Chodziło o najbogatszy ówcześnie (po zagłębiu Rury) obszar Europy, rozwijany przemysłowo od II wieków.



To że wy polacy piszecie jakieś bzdury hisotryczne o chęci przyłączenia się śląska do macierzy polskiej (rzekomo tej pierwszej, początkowej, najstarszej), która nigdy naszą macierzą nie była, jest jawnym oszustwem historycznym.



Przed polską Śląskiem władali Czesi, przed Czechami Rzesza Wielkomorawska, przed Rzeszą byliśmy częścią Państwa Samona. Chrześcijaństwo na śląsku zostało przyjęte conajmniej sto lat wcześniej niż w polsce (czego dowodzą fundamenty dwóch kościołów pod katedrą Chrobrego we Wrocławiu).



Wracając jednak do Piastów (niby polskich władców) to Śląscy Piastowie, zgodnie z testametem Krzywoustego byli tak naprawdę linią główną królewską (ze względu na Seniora Władysława Wygnańca), która istniała na śląsku do 17 wieku, a polacy wybrali sobie za panów litewskich Jagielonów już 14 wieku, chociaż mogli wybrać na tron śląskiego Piasta Władysława Opolczyka.



Śląscy Piastowie od czasów Władysława wygnańca już od zawsze związani byli z Koroną Czeską (do jej upadku czyli wspomnianego powstania 1618 r.) i za jej pośrednictwem ze świętym cesarstwem Niemieckim.



Badania genetyczne wskazują, że rdzenni Ślązacy (słowianie) mają genotyp zbliżony do Czechów, stąd inna mentalność, usposobienie i percepcja nie uznawanego przez was Narodu Śląskiego.



Wasze teorie że Ślązacy to naród polski to typowe oszustwo historyczne, propaganda którą karmiliście wszystkie narody, które okupowaliście lub okupujecie czyli m.in. Rusinów (Ukraińców), Litwinów, Białorusinów, Serbów Łużyckich, Mazurów, Kaszubów.



TYLE W TYM TEMACIE. ZAPAMIĘTAJCIE POLACY TĄ KRÓTKĄ LEKCJE HISTORII.

