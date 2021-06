Koronawirus na Śląsku zakaża coraz mniej. Dziś tylko 4 zakażenia. W całej Polsce 52 przypadki COVID-19 w poniedziałek 28.06.2021

W ciągu doby wykonano 21 tys. 443 testy na koronawirusa. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 10 tys. 504, zajętych łóżek jest 1020. Przygotowano 1092 respiratory dla pacjentów z COVID-19, 163 są zajęte.

Coraz więcej osób jest już po drugiej dawce szczepienia. Dzienna liczba szczepień to 58 tys. 414. W województwie śląskim dzienna dawka szczepień to 6534. Ogólnie szczepienia przeciw COVID-19 wykonano u nas już 3441055 razy. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło nową akcję. Konsultanci NFZ będą dzwonić do niezaszczepionych Polaków i informować ich o możliwości szczepienia.