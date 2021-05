Koronawirus odpuszcza! Gdzie najbardziej? Te miasta i powiaty woj. śląskiego są niemal wolne od zakażeń! To średnio tylko po 2 przypadki

Pandemia koronawirusa prawdopodobnie powoli dobiega końca. Trzecia fala była dla nas ciężka. Ograniczenia wprowadzone przez rząd, by zwalczyć wirus, spowodowały, że często nie mogliśmy wybrać się nigdzie oprócz zakupów i pracy. Na szczęście powszechne i długo wyczekiwane szczepienia pozwalają na większą swobodę.

Zmniejsza się liczba osób, które chorują. W poniedziałek 31 maja w województwie śląskim mieliśmy tylko 32 przypadki. To dobra wiadomość. Choć nadal nasze województwo znajduje się w czołówce największej liczby zakażeń to jest ich naprawdę mało. To sporadyczne przypadki w miastach czy powiatach. Cieszy także wiadomość, że dziś ze względu na COVID-19 lub COVID-19 i choroby współistniejące nikt nie umarł.

Są powiaty, w których od tygodnia liczba nowych zachorowań utrzymuje się na tym samym, niskim poziomie.