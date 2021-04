Koronawirus. Okuliści w czasie pandemii mają ręce pełne pracy. Zdalna nauka i praca bardzo źle wpływają na nasz wzrok

ROZMOWA Koronawirus atakuje mózg. Czy kierowców, pilotów, policjantów, maszynistów i polityków czekają badania, potwierdzające zdolność do pracy?

W sytuacji, gdy u co trzeciej osoby, która przeszła COVID-19 pojawiają się objawy o charakterze neurologicznym lub zaburzenia psychiczne już za kilka miesięcy będzie można mówić o rzeszy "inwalidów covidowych". Co to oznacza dla funkcjonowania całego społeczeństwa? - Trzeba będzie prawdopodobnie zweryfikować tysiące zawodowych kierowców - mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc, neurochirurg, kierownik Oddziału Neurochirurgii w szpitalu Copernicus w Gdańsku, profesor Collegium Medicum UWM w Olsztynie. - Należy dla publicznego bezpieczeństwa zbadać, czy ważne przez trzy lata zaświadczenia dopuszczające do prowadzenia pojazdów mechanicznych, są po przechorowaniu COVID-19 wystarczające. Niewykluczone, że dodatkowe, skrupulatne badania potwierdzające zdolność do pracy będą musieli przejść także piloci, kontrolerzy lotów, maszyniści, operatorzy dźwigów i maszyn, osoby pracujące na wysokości. Jest to zadanie, przed którym się nie uchronimy. Pojawia się przy tym kolejny trudny temat - postcovidowi politycy. Czy w ramach wprowadzania nowego, postpandemicznego ładu nie zechcą skasować dorobku historycznego kolejnych pokoleń?