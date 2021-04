Koronawirus. Porażająca liczba zmarłych! Mniej nowych zakażeń. Najwięcej znów w woj. śląskim: Sosnowiec, Katowice, Bytom...

Cały czas jednak tragiczna sytuacja jest w szpitalach. Minionej doby zmarło 740 pacjentów. To czwarty najwyższy wynik ofiar COVID-19 od początku pandemii koronawirusa w Polsce. To pokłosie wysokiej liczby zakażonych osób sprzed ostatnich tygodni.

W Polsce powstają punkty szczepień powszechnych i drive-thru. Łącznie w całym kraju będzie ponad 600 masowych punktów szczepień przeciwko COVID-19. Co ważne, opublikowano także rozporządzenie, z którego wynika, że żadna szczepionka przeciw COVID-19 się nie zmarnuje. W rozporządzeniu wprowadzono możliwość otrzymania szczepionki przez każdą dorosłą osobę powyżej 18 roku życia, gdy pojawia się ryzyko zmarnowania jej.

- Jesteśmy w newralgicznym momencie całego procesu. Do 10 maja chcemy, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Tak, żeby najpóźniej do sierpnia, a może nawet wcześniej – zależy to od liczby szczepionek, które przybędą do Polski – każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeśli będzie chciał - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.