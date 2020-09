Koronawirus w przedszkolu w Łaziskach Górnych. Ponad 20 dzieci i cztery osoby z personelu objęte kwarantanną

Dziecko ostatni raz było w przedszkolu we wtorek, 1 września . W poniedziałek, 7 września, placówka dowiedziała się o pozytywnym wyniku testu przeprowadzonego u przedszkolaka.

Podobna sytuacja miała miejsce w minionym tygodniu w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Świętochłowicach. 2 września placówka została zamknięta po tym, jak okazało się, że jedno z dzieci zakażonych SARS-CoV-2 chodziło w wakacje na zajęcia. Kwarantanną objęto wówczas 18 dzieci i siedmioro pracowników wraz z rodzinami. Przebywali oni w domach do 7 września.

W związku z tym, że u objętych obserwacją nie wykryto niepokojących objawów, od wtorku, 8 września, dzieci mogą wrócić do świętochłowickiego przedszkola.

Gorol posyła dziecko do śląskiej szkoły. Ekstremalny test godki

Horoskop miesięczny na wrzesień 2020. Te znaki zodiaku muszą wziąć się do pracy

Koronawirus także w katowickim liceum

Z kolei w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach zostało dziś wprowadzone nauczanie hybrydowe. Powód jest ten sam co w placówkach przedszkolnych. U jednego z podopiecznych szkoły wykryto zakażenie koronawirusem.

Dla klasy, do której chodzi zakażony uczeń, wprowadzone zostało nauczanie zdalne (sanepid wydał na to zgodę). Zostali oni objęci kwarantanną, podobnie jak nauczyciele, którzy mieli z nim kontakt. Pozostali uczniowie chodzą do szkoły w normalnym trybie, stacjonarnym.