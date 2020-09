Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 13 w Mysłowicach. Przez dwa tygodnie nauka w trybie zdalnym

Mysłowice to kolejne miasto, gdzie koronawirus sparaliżował prowadzenie zajęć. Kilka dni temu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach zostało wprowadzone nauczanie hybrydowe. Powód? U jednego z uczniów szkoły wykryto zakażenie koronawirusem.

Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach otwarta dla uczniów była zaledwie przez tydzień. W kolejnych dniach nie będzie zajęć w salach lekcyjnych. We wtorek (8.09) ważny komunikat w tej sprawie przekazał prezydent Dariusz Wójtowicz.

Dla klasy, do której chodzi zakażony nastolatek, wprowadzone zostało nauczanie zdalne (sanepid wydał na to zgodę). Zostali oni objęci kwarantanną, podobnie jak nauczyciele, którzy mieli z nim kontakt. Pozostali uczniowie chodzą do szkoły w normalnym trybie, stacjonarnym.