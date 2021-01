Koronawirus w woj. śląskim. Dziś 352 przypadki nowych zakażeń m.in. w Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Bielsku-Białej. W regionie zmarło 7 osób

Przeciwko koronawirusowi zaszczepiono już 701 164 osoby, w województwie śląskim to 1 922 osoby (obecnie drugie miejsce w Polsce). Dzienna liczba szczepień to 15 tys. 129. Liczba niepożądanych odczynów to 376. Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 to 29 tys. 893, obecnie zajętych jest 14 tys. 377 łóżek. Liczba respiratorów to 2860, a zajętych jest 1482.

