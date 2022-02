Koronawirus w woj. śląskim przybiera na sile. Dziś prawie 6 tys. nowych zakażeń. Gdzie najwięcej? Katowice, Sosnowiec... Sprawdźcie

Szpitale szykują się na wzrost liczby chorych w szpitalach

Obłożenie łóżek w szpitalu MSWiA w Katowicach wynosi obecnie między 60 a 70 procent (wszystkich łóżek jest 120 - przyp. red.). Z tego ok. 10 do 15 proc. wymaga podłączenia do respiratora.