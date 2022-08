Koronawirus w woj. śląskim. Zobacz dane na 22.08.2022. Ilu jest chorych w poszczególnych powiatach? Redakcja stronazdrowia.pl

Według dziennego raportu na temat koronawirusa, w woj. śląskim stwierdzono 68 nowych zakażeń COVID-19. Przedstawiamy najnowsze dane z 22.08.2022. W Katowicach przybyło 6 nowych osób zakażonych, w Sosnowcu 4, w Gliwicach 4. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. W woj. śląskim od początku pandemii wykryto 694 760 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 13 685 osób.