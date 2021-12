Koronawirus. Woj. śląskie wciąż w czołówce nowych zakażeń. Dziś ponad 1,6 tysięcy chorych. Gdzie? Katowice, Ruda Śląska... Zobaczcie Bartłomiej Romanek

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek (6 grudnia) o 13250 nowych przypadkach zachorowania na koronawirusa w Polsce. W naszym województwie stwierdzono 1638 nowych przypadków choroby. W całej Polsce zmarło 25 osób - 4 zmarłych pacjentów to mieszkańcy województwa śląskiego. Dzisiejsze statystyki są niższe niż w ubiegłym tygodniu, ale poniedziałkowe dane zazwyczaj są ważne. Co jednak ważne liczba chorych jest porównywalna do danych z ostatniego poniedziałku (29 listopada), kiedy chorych było 13 133 pacjentów.