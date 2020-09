Koronawirus zaatakował szkoły i przedszkola na Śląsku. Uczniowie na kwarantannie. W woj. śląskim online pracuje już 10 placówek oświatowych

Kolejne szkoły odwołują zajęcia. Online pracuje już sześć placówek

Mimo trwającej pandemii COVID-19 uczniowie 1 września wrócili do szkół. Co rusz jednak dyrekcje kolejnych placówek w woj. śląskim podejmują decyzje o powrocie do zdalnego nauczania. Od początku tego tygodnia lekcje na odległość mają uczniowie drugiej klasy II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Decyzja zapadła po tym, jak jedna z uczennic szkoły została zakażona koronawirusem. Kwarantanną objęta została cała klasa i dwóch nauczycieli.

Koronawirus w Chełmie Śląskim - gdzie jeszcze trwa zdalne nauczanie?

Do 11 września uczyć w domach mają się także uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim w pow. bieruńsko-lędzińskim. Zakażenie SARS-CoV-2 wykryto tu także u jednego z podopiecznych Gminnego Przedszkola nr 1.