Korzystasz z Facebooka i Instagrama? Uważaj na cyberprzestępców. Przejmują konta i wyłudzają pieniądze metodą na kod BLIKa

Od lat sukcesywnie przybywa kont na Instagramie i Facebooku. Z pierwszej platformy korzysta ponad miliard użytkowników, a z drugiej blisko 3 miliardy. To skala, która powoduje, że media społecznościowe niezmiennie pozostają obiektem zainteresowania cyberprzestępców.

Wśród ostatnich obserwacji, badań i analiz ekspertów ESET szczególną uwagę zwrócił przypadek pewnego użytkownika Instagrama ze Stanów Zjednoczonych, którego konto zostało skradzione, a następnie wykorzystane w celu wyłudzenia pieniędzy od obserwujących go osób.

Uwagę nieświadomego użytkownika zwróciły telefony oraz wiadomości zaniepokojonych znajomych, którzy dopytywali o nowy wpis na Instagramie.

Jak się wkrótce okazało, na profilu ofiary pojawił się post informujący o wypadku samochodowym, w którym rzekomo ucierpiała jego mama.

Oszuści, podszywając się pod użytkownika, prosili o pieniądze, które pomogą sfinansować kosztowną operację. Chociaż o kradzieży konta dowiedział się bardzo szybko, to niestety na jakiekolwiek działania prowadzące do odzyskania profilu było już za późno, ponieważ wszelkie hasła zostały zmienione przez hakerów. Jak się później okazało, konto zostało również powiązane z innym adresem mailowym, co skutecznie uniemożliwiło ofierze odzyskanie profilu.