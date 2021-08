Kościół w Sławkowie ma zostać objęty ochroną Natura 2000. Od lat budynek jest mieszkaniem dla rzadkiego gatunku nietoperzy

Kościół w Siewierzu będzie pod ochroną? Mieszkają tam nietoperze

Od wielu lat kościół św. Marcina w Siewierzu należący do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie jest domem dla żyjątek nocnych. Mowa o nockach orzęsionych - gatunku nietoperzy, który jest zagrożony wyginięciem. Jego kolonia zamieszkuje strych świątyni w Sławkowie.

- Patrzymy na to pod kątem przyrodniczym i ekologicznym. Kolonia na wieży sławkowskiego kościoła jest jedną z kolonii znaczących rozmiarów. Poza tym aspektem jest to ciekawostka turystyczna i przyrodnicza. Myślę, że mieszkańcy patrzą na to pod takim kątem jak my, czyli jako atrakcję, która wyróżnia nasze miasto oraz kościół na tle innych - mówi dla DZ Krzysztof Kozieł, rzecznik prasowy UM Sławków.