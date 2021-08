"Kosmiczna Odyseja": Komiksowa klasyka w najlepszym wydaniu [RECENZJA]

"Kosmiczna Odyseja" to kolejny album z uniwersum DC narysowany przez słynnego Mike’a Mignolę, twórcę „Hellboya”. Jego scenariusz przypomina o istnieniu we wszechświecie Antyżycia – potężnej mocy, która tysiące lat temu zniszczyła setki układów planetarnych i doprowadziła do cofnięcia się w rozwoju cywilizacji Nowej Genezy i Apokolipsu.

Sam Darkseid, mroczny władca Apokolipsu, dostrzega, że ponownie nadchodzi kosmiczne niebezpieczeństwo. Potrzebuje pomocy w walce z Antyżyciem, aby więc ocalić swoją rzeczywistość, musi szukać wsparcia w obozie zaciekłych wrogów – superbohaterów. Wkraczają Superman, Batman oraz władający wielkimi mocami bogowie Nowej Genezy.

"Kosmiczna Odyseja" to pozycja obowiązkowa dla fanów komiksów z przełomu lat 80. i 90. Rozbudowane dialogi i typowa dla tego okresu kreska, nie oznacza jednak, że otrzymujemy przeciętny komiks. To bardzo dobra historia, którą stworzyło dwóch wybitnych twórców.