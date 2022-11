"Kosmiczny koncert", czyli powrót Paktofoniki do Spodka. To będzie wyjątkowa hip-hopowa podróż do przeszłości. Będą też goście Aleksandra Szatan

Drugi z "Kosmicznych koncertów" odbędzie się 11 grudnia. Bilety na 10 grudnia sprzedały się w błyskawicznym tempie. materiały prasowe

W grudniu katowicki Spodek cofnie się do 2000 roku i zabierze słuchaczy w hip-hopową podróż do przeszłości. Będzie to niepowtarzalna okazja przeżycia historycznego koncertu legendarnej Paktofoniki. Nie zabraknie też gości. Na zapowiedziany 10 grudnia "Kosmiczny koncert" w Spodku, bilety sprzedały się jak ciepłe bułeczki. Organizatorzy postanowili jednak dorzucić jeszcze jeden koncert. Ten odbędzie się 11 grudnia. Warto jednak pospieszyć się z zakupem wejściówki.