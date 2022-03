Kosmiczny Koncert w Katowicach. Dla Ukrainy fani Sokoła, Pezeta i PRO8L3M rozświetlili Spodek niebiesko-żółtymi barwami Monika Jaracz

W związku z trwającą od ponad tygodnia wojną na Ukrainie, artyści Sokół, Pezet oraz PRO8L3M a także publiczność nie zapomniała o solidarności z cierpiącymi obywatelami kraju za wschodnią granicą Polski.

Sobotnie gesty solidarności z Ukrainą podczas Kosmicznego Koncertu w katowickim Spodku. Widownię wypełniły niebiesko-żółte barwy, co nawiązywało do flagi ukraińskiej. Był to wyjątkowy akcent, który połączył fanów Sokoła, Pezeta oraz PRO8L3M we wspólnym zademonstrowaniu wsparcia dla pogrążonego w wojnie kraju.