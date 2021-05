Koszęcińska Dycha: Blisko 250 biegaczy rywalizowało w Koszęcinie ZDJĘCIA

Pozostał miesiąc do lekkoatletycznych mistrzostw Polski we Włocławku. To będzie główna impreza sezonu

Trzy dni zmagań, czterdzieści konkurencji, ponad pięciuset zawodników – to najważniejsze liczby 96. PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, które równo za miesiąc rozpoczną się we Włocławku. Dla większości polskich zawodników to główna impreza w tym sezonie. O północy ruszy sprzedaż biletów dla kibiców.