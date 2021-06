Koszenie 2021 w Tychach. Kurs na naturalność. Dlaczego im rzadziej się kosi, tym lepiej?

Z tej samej informacji wynika, że „niekoszona trawa daje szansę na powrót zapomnianych gatunków roślin zielnych, jest schronieniem i żerowiskiem dla drobnych kręgowców tj. ptaków, jeży, ryjówek (czyli m.in. naturalnych wrogów kleszczy, komarów, much). Co ważne, zapewnia odpowiednie warunki dla dziko żyjących zapylaczy: pszczolinek, miesierek, murarek, trzmieli. Trawnik pozostawiony bez ingerencji nie wzbudza pyłu i pyłków (wielu alergików najbardziej cierpi podczas koszenia trawy)”.

Koszenie trawy w Mikołowie

W 2020 r. ograniczenia w koszeniu wprowadził też Mikołów.- Podzieliliśmy nasze tereny zielone na trzy kategorie utrzymania. Kategoria pierwsza to wysoki standard utrzymania. Chodzi o tereny w centrum, reprezentacyjne fragmenty miasta, skwery, zieleń wzdłuż ulic i place zabaw. W tych miejscach koszenie jest częste, ponad pięć razy w roku. Druga kategoria to średni standard i tam koszenie odbywa się trzy-pięć razy w roku. Kategoria trzecia to niski standard, gdzie koszenie sprowadza się do jednego lub dwóch razy w roku - mówi Monika Zielińska, zastępczyni kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie.