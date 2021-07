Koszmarny wypadek w Bukowie. 11-letni chłopiec wpadł pod koła ciężarówki. Kierowca odjechał, bo nie poczuł, że kogoś przejechał

Koszmarny wypadek w Bukowie

Chłopiec jechał poboczem ruchliwej jezdni na rowerze. Przed nim jechała jego mama – to od razu ustalili policjanci. Ulica Krzyżanowicka w Bukowie to ruchliwa trasa, prowadząca do przejścia granicznego z Czechami. Nie ma tam ścieżki rowerowej, ale cykliści jechali prawidłowo prawą stroną jezdni.

- Gdy wyprzedzała ich ciężarówka, chłopiec zjechał na pobocze i stracił panowanie nad rowerem. Przewrócił się i wpadł pod tylne koła naczepy ciężarówki - mówi Małgorzata Koniarska z policji w Wodzisławiu Śląskim.