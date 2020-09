Koszmarny wypadek w Koniakowie. 8-latek na rowerze wjechał wprost w samochód osobowy. Lądował śmigłowiec LPR

Potworny wypadek w kopalni Zofiówka. Górnik wypadł z windy z wysokości 738 m

Tragiczny wypadek w kopalni Borynia Zofiówka w Jastrzębiu. Górnik jadący windą wypadł do szybu. Spadł 738 metrów, aż na jego dno. Do tragedii doszło we wtorek, 1 września 2020. 46-leni górnik był maszynistą wyciągowym.