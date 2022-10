Koszykarki z MB Zagłębie z wygraną na otwarcie sezonu. Po wyrównanym starcie sosnowiczanki zdominowały parkiet

Pierwsza kwarta rozpoczęła się od wyrównanej gry, gdzie po pięciu minutach wynik punktowy 9:9 mógł sprawiać wrażenie, że czeka nas równy pojedynek. Jednak seria celnych rzutów za trzy punkty i dynamiczna gra pozwoliły na zakończenie tej części spotkania wynikiem 23:9 na korzyść sosnowiczanek.

Druga i trzecia kwarta to kontratak gościn, które rzucały często i celnie. MB Zagłębie nie ustępowało pola rywalkom, jednak wyniki kolejnych kwart 14:15 i 17:20 pokazały, że z debiutantkami Energa Basket Ligi Kobiet należy się liczyć. Zawodniczki sosnowieckiej drużyny, szczególnie January, Zampare i Wojtylas nadrabiały straty, widoczne były jednak problemy z wykończeniem akcji. Sosnowiczanki swój kunszt pokazały dopiero w ostatniej kwarcie.

Ta rozpoczęła się od ofensywy Pruszkowa. Zawodniczkom MKS-u udało się zmniejszyć różnicę do siedmiu punktów. Był to jednak ostatni zryw przeciwnej drużyny – od tego momentu gra należała do drużyny z Sosnowca. Kapitanka Zagłębia, Jessica January, zdobyła pięć punktów pod rząd, Miroslava Mistovna zaliczyła udany rzut za trzy punkty. Wynik przypieczętowały Urbaniak-Dornstauder i January, powiększając różnicę do dwudziestu punktów.