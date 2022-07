Koty do adopcji na Śląsku. Wysyp czworonogów w schroniskach. Popatrzcie w te słodkie oczka! Czy znajdzie się dla nich kochający dom? Barbara Romańczuk

Koty do adopcji na Śląsku. Nic nie wzbogaci naszego życia tak jak obecność zwierząt. To właśnie one są lekarstwem na nasze smutki i samotność. Do zaoferowania mają bezwarunkową przyjaźń i miłość. Niestety... Jak co roku do Śląskich schronisk trafia wiele kotów, które mają problem ze znalezieniem odpowiednich domów. Ale wystarczy spojrzeć w te słodkie oczęta, by pokochać zwierzaka. Małe, duże, szarobure, wielobarwne... Wszystkie potrzebują jednego - kochającego domu. Zobaczcie kocięta czekające na swój własny kąt ze schroniska w Katowicach. Są przeurocze!