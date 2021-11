Koziegłowy to choinkowe zagłębie. W tym roku ceny drzewek poszły w górę, ale chętnych znów nie brakuje

Choinki z Koziegłów podbijają świat

Kilkaset firm, kilkanaście tysięcy mieszkańców

Koziegłowy pod Częstochową to światowy potentat w produkcji choinek. W tej niewielkiej gminie jest zarejestrowanych aż 400 firm, które prowadzą taką działalność. Dla porównania: mieszkańców jest tu 15 tysięcy. Nie ma więc rodziny, która nie byłaby związana z produkcją lub sprzedażą sztucznych drzewek. Koziegłowy i okoliczne miejscowości rywalizują na światowych rynkach z Chińczykami. Koziegłowskie drzewka trafiają do Niemiec, Rosji, a także do tak egzotycznych miejsc, jak Nigeria czy Liban. To u nas produkowane są malutkie drzewka o wysokości 40 cm, jak i prawdziwe giganty, których wysokość sięga 25 metrów, a waga znacznie przekracza 7 ton.