Kradzież rzeczy pacjenta w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach? Placówka dementuje, a personel czuje się dotknięty oskarżeniami

Kradzież telefonu i zegarka pacjenta w szpitalu tymczasowym?

Pan Janusz w wieku 79 lat zmarł zakażony koronawirusem. Ostatnie dwa tygodnie życia spędził w Pyrzowicach, gdzie znajduje się szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19. Po śmierci mężczyzny na miejsce wybrała się jego wnuczka, aby odebrać rzeczy dziadka.

- Kiedy zaczęłam przeglądać zawartość worka, który nam wydano, zauważyłam. że brakuje telefonu komórkowego, ładowarki oraz kluczy z mieszkania. Zwróciłam na to uwagę, ale stwierdzono, że dziadek nie miał przy sobie tych rzeczy. Jak to możliwe, skoro kilka dni wcześniej rozmawialiśmy ze sobą przez telefon? - pyta.

Po powrocie do domu przypomniała sobie, że dziadek musiał mieć ze sobą jeszcze swój ulubiony zegarek. - Szykowaliśmy jego ulubione rzeczy do trumny. Wtedy spostrzegłam, że nie ma zegarka, ale on się z nim nigdy nie rozstawał. Musiał go zabrać do szpitala - podkreśla.