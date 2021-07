Kradzieże motocykli pod Częstochową. Sprawcy zostali zatrzymani. Wartość skradzionych pojazdów to blisko 40 tysięcy złotych Bartłomiej Romanek

Kryminalni z Koniecpola i Olsztyna zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 22 lat zamieszanych we włamania i kradzieże starodawnych motocykli. Podejrzani to mieszkańcy gminy Janów i Żarki. Stróże prawa odzyskali łącznie dziewięć skradzionych jednośladów. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia.