Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie. Podczas drugiego dnia stoiska przeżywają oblężenie

NOWE Konkurs DZ: Wygraj bilety na finał mistrzostw Europy siatkarzy w Spodku!

Weźcie udział w konkursie Dziennika Zachodniego. Mamy do wygrania pięć podwójnych biletów na finał mistrzostw Europy siatkarzy i pięć podwójnych wejściówek na półfinały ME, które rozegrane zostaną 18 i 19 września w katowickim Spodku. Zobaczcie co trzeba zrobić, żeby wejść do gry o tę wspaniałą nagrodę.